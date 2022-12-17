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男食用毒咖啡包沖馬桶滅證 釀大樓管線堵塞遭查獲

2022/12/17 15:23（12/17 15:46 更新）
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花蓮警方17日指出，日前獲報稱家中馬桶水管堵塞，疏通後發現疑似大量毒咖啡包，經清查，管線中清出毒咖啡包數量共50包，內容物呈第二級毒品安非他命等陽性反應，隨後循線鎖定大樓住戶22歲謝姓男子，謝男也坦承吸食毒品。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年12月17日
花蓮警方17日指出，日前獲報稱家中馬桶水管堵塞，疏通後發現疑似大量毒咖啡包，經清查，管線中清出毒咖啡包數量共50包，內容物呈第二級毒品安非他命等陽性反應，隨後循線鎖定大樓住戶22歲謝姓男子，謝男也坦承吸食毒品。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年12月17日
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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮市22歲謝姓男子家中食用毒品咖啡包，擔心遭家人發現，情急下將毒品丟進馬桶沖掉，企圖煙滅證據，卻因數量太多造成大樓管線堵塞。警方循線調查，謝男坦承吸食毒品遭移送。

花蓮警分局今天發布新聞資料指出，12日接獲民眾報案稱家中馬桶水管堵塞，經專人疏通後，發現水管疑似遭丟棄大量毒品咖啡包造成堵塞。

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警方清查管線中清出的毒咖啡包數量共50包，其中41包是使用過的殘袋，9包是未使用過的毒咖啡包，經檢測結果呈第二級毒品安非他命等陽性反應，隨即清查大樓居住人口背景，鎖定1名22歲謝姓男子。

謝男見警方上門，坦承吸食毒咖啡包，憂心被家人發現，才會將所有毒品丟進馬桶意圖滅證。警方依毒品危害防制條例將謝男函送偵辦，並持續向上追緝溯源。（編輯：孫承武）1111217

#花蓮警分局
#毒品危害防制條例
#花蓮市
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