外籍山老鼠趁寒流盜伐 4人落網起獲142公斤贓木

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林務局南投林區管理處接獲情資，指外籍山老鼠計畫利用寒流來襲上山竊取國有貴重木，會同警方、移民署頂著低溫寒風上山埋伏，19日在台14線99公里處逮捕4名山老鼠，並查扣台灣扁柏角材4塊，總重142公斤。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月20日

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投林管處接獲情資指外籍山老鼠擬趁寒流竊取國有貴重木，會同警方、移民署頂著低溫寒風上山埋伏，昨天在台14線99公里處緝獲4名山老鼠，查扣台灣扁柏角材總重142公斤。

林務局南投林區管理處近期接獲情資，疑有外籍山老鼠計畫利用寒流來襲上山竊取國有貴重木，因此會同警政署保七總隊第六大隊、南投縣警察局仁愛分局、移民署中區事務大隊科技偵查隊、南投縣專勤隊共同規劃「滅鼠任務」，派員上山埋伏查緝盜伐集團。

南投林區管理處今天發布新聞稿表示，近日適逢入冬首波寒流來襲，山區夜間氣溫極低，林管處、警方堅守崗位，19日深夜於仁愛鄉省道台14線指標99公里處發現山老鼠載運贓木下山立即攔檢，成功逮捕4名外籍山老鼠、查扣贓木台灣扁柏角材4塊，總重142公斤。

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南投林管處指出，移工涉入盜伐案日漸嚴重，森林保護辦法第30條已公告修正，舉發盜伐而人贓俱獲者，自警察機關移送地檢署偵辦起30天內，就發給舉發人定額新台幣5萬元獎金，偵查終結提起公訴，再按查獲贓物市價10%發給獎金，檢舉獎金最高額提高至500萬元。

南投林管處長李政賢說，感謝林、警、移民署合力守護山林，也呼籲消費者購買木製品認明「台灣木材」標章，不要購買來路不明木製品，以免成為山老鼠幫凶，若有盜伐情資可撥保林專線0800-000-930或利用林務局「山老鼠雷達站」LINE通報平台舉發不法。（編輯：陳仁華）1111220