涉辱罵吳宗憲案 高院判館長陳之漢刊登判決要旨

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（中央社記者林長順台北21日電）藝人吳宗憲不滿「館長」陳之漢直播時辱罵他提告求償。最高法院判決陳之漢賠償80萬元確定，道歉啟事發回更審。高院更一審今天判陳男在臉書及YouTube刊登判決要旨。可上訴。

陳之漢於民國108年8月8日晚間，在YouTube個人頻道直播討論網紅文化；吳宗憲認為陳之漢在直播中多次以髒話辱罵他，提起民刑事訴訟。

刑事部分，台北地方法院審酌陳之漢認罪，判拘役58天，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付新台幣10萬元及2年內不罵吳宗憲，因未上訴已確定。

民事部分，北院判決陳之漢須賠償吳宗憲80萬元，並須刊登道歉聲明，陳之漢不服提起上訴；台灣高等法院二審駁回上訴。陳男再提上訴，最高法院認為二審判賠80萬元並無違法，駁回上訴確定。

刊登道歉聲明部分，最高法院依憲法法庭111年憲判字第2號判決強制道歉違憲的意旨，廢棄發回台灣高等法院審理。

高院更一審依職權改定回復名譽方式，判決陳之漢在YouTube頻道及臉書粉絲專頁刊登判決要旨內容。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111221