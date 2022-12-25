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雲林虎尾垃圾掩埋場火警 嘉義大林懸浮微粒飆升

2022/12/25 16:58
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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣虎尾鎮公所垃圾掩埋場今年7月就曾引發火警，昨天下午再發生火警，環保局監測到下風處的斗南鎮及嘉義縣大林鎮懸浮微粒飆升，居民難忍惡臭味，火勢在昨天晚間7時許撲滅，起火原因待調查。

雲林縣消防局昨天下午4時47分接獲民眾報案，指稱虎尾鎮公所垃圾掩埋場冒火，消防局立刻派5輛消防車、10人前往搶救；火勢在晚間7時許撲滅，初估燃燒面積約500平方公尺，確切起火原因待釐清。

居住在嘉義縣大林鎮簡姓居民今天告訴中央社記者，昨天晚上有聞到燒東西的惡臭味，起初以為是有人偷燒廢棄物，沒想到竟是他縣市的垃圾掩埋場火警，直到今天仍覺得空氣品質受到影響。

居住在斗南鎮的謝姓女子說，不只是空氣中飄散著惡臭味，還有黑色落塵，她趕緊將原本曬在戶外的衣服收進屋內。

雲林縣環保局昨天在垃圾掩埋場的上、下風處監測空氣品質，監測到下風處的嘉義縣大林鎮和縣內斗南鎮懸浮微粒有飆升，是否違反相關規定，須待消防局火場鑑定結果。

虎尾鎮公所垃圾掩埋場今年7月曾發生火警，經調查為天氣炎熱沼氣悶燒引起自燃，雲林縣環保局當時依空污法處分。（編輯：陳仁華）1111225

#雲林縣環保局
#雲林縣消防局
#虎尾鎮公所垃圾掩埋場
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