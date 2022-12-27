不滿噪音引爭執 男持刀刺死鄰居判12年8月定讞

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（中央社記者蕭博文台北27日電）桃園市洪姓男子與樓上陳姓婦人因噪音問題起爭執，持水果刀朝陳婦背部猛刺一刀致死。一、二審均依殺人罪判處洪男有期徒刑12年8月，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審桃園地方法院判決書指出，民國110年10月17日下午，家住桃園市龜山區的洪姓男子在家飲酒，不滿樓上鄰居傳出噪音，從陽台對上咆哮，與樓上的陳姓婦人起口角爭執。

陳姓婦人隨後持菜刀下樓理論，洪男見狀先關閉大門，待取出水果刀後開啟大門，將陳婦推開並朝背部猛刺一刀，甚至不顧水果刀還插在陳婦背部，又推倒陳婦在地壓制，造成陳婦傷口深達18公分。

洪姓男子犯後撥打110自首，陳婦經送醫急救，仍因出血性休克及呼吸衰竭而死亡。

一審期間，洪男否認殺人犯行，辯稱因為被害人下樓就踹門，開門看到被害人拿菜刀就火大了，而且被害人看似要衝進家門，一時義憤才拿水果刀還擊，應僅構成義憤殺人罪。

一審指出，噪音糾紛在客觀上並不足以引起公憤至無可容忍，也不是洪男可依道義理由而生憤慨進而行凶的依據，認定洪男是基於不確定的殺人故意刺殺陳婦，構成殺人罪。

一審認為，洪男否認犯行、未積極賠償被害人家屬，並破壞社會公共安全與秩序，應予嚴加非難，另審酌洪男犯後自首，節省大量司法資源耗費，依自首規定減輕其刑，判處有期徒刑12年8月。

案經洪男、檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理，駁回上訴，維持原判。最高法院日前駁回洪男、檢察官對二審判決的上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1111227