北巿連鎖燒肉丼飯店遭指控臭又吵 鄰居求償敗訴

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（中央社記者劉世怡台北28日電）北巿1家連鎖燒肉丼飯專門店，遭鄰居指控燒烤臭味不散，持續有鍋具敲擊、拉桌椅等噪音，請求法院命令禁止產生臭氣、喧囂侵入住所及求償20萬元。北院認舉證不足，判決駁回。

台北地方法院判決指出，許姓鄰居等人指控，「佐藤精肉店」向林姓房東租承建物進駐營業至今，每天上午9時許就持續有鍋具敲擊、拉動桌椅、抽水馬達等噪音，直至晚上結束營業才停止，且空氣污染及噪音，已影響周邊鄰居的身心健康及生活品質，經反應後仍未見改善。

判決指出，店家及林姓房東則表示，經營之初為避免油煙飄散，即安裝靜電油煙淨化氣及活性碳除味箱，除定期檢查更換設備外，111年5月間全面更新廚房油煙系統及尾氣處理設備，並沒有發出超越一般人社會生活所能容忍的噪音，且經環保局多次到現場稽查，也都認為沒有違規。

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台北地方法院認為，台北市環保局111年7月至10月間多次基於民眾檢舉及主動稽查，於上午、下午及晚間等不同時段前往店家進行噪音稽查共計4件、油煙及異味稽查共計20件，稽查結果均為「未發現違反環保法令」或「未超過噪音管制標準」。

台北地院日前認為，難認店家排放油煙及發出聲響，已逾越客觀上一般人社會生活所能容忍的程度，而構成對鄰居等人身心健康的不法侵害行為，且許姓鄰居等人未能提出其他積極舉證，以證明店家及房東確實有不法侵權行為，本件請求排除臭味、噪音侵害並賠償損害，難認有理由，不應准許，判決駁回。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111228