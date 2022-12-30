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男隨隊攀卓社大山遇落石墜谷亡 直升機運出遺體

2022/12/30 12:52（12/30 13:48 更新）
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64歲侯姓男子隨隊攀登卓社大山，29日遭落石擊中摔落山谷20公尺，頭部重創昏迷，南投縣消防局趕往救援，侯男仍傷重死亡，直升機30日運出遺體。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月30日
64歲侯姓男子隨隊攀登卓社大山，29日遭落石擊中摔落山谷20公尺，頭部重創昏迷，南投縣消防局趕往救援，侯男仍傷重死亡，直升機30日運出遺體。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月30日
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）64歲侯姓男子隨隊攀登卓社大山，昨天遭落石擊中摔落山谷20公尺，頭部重創昏迷，南投縣消防局調派信義、日月潭、玉山分隊趕往救援，但侯男仍傷重死亡，直升機今天運出遺體。

曾姓大學生隨隊攀登干卓萬山、卓社大山卻獨自落後，18日下午在往卓社大山途中墜谷約70公尺，搜救隊員搭直升機冒著低溫入山，救出受困的曾男，20日由直升機吊掛下山送醫。不料又有登山者在卓社大山一帶遭落石擊中墜谷，傷重死亡，直升機今天吊掛遺體下山。

南投縣消防局表示，一支12人登山團體12月26日前往攀登信義鄉卓社大山，預計29日下山，一名住屏東縣64歲侯姓男子29日上午行經卓社大山13連峰遭落石擊中，接著摔落山谷20公尺，頭部重創昏迷，隊友趕緊報案求助。

消防局表示，事故位置路途遙遠，且昨天天氣不佳，直升機無法順利救援，前進指揮所立即派遣消防人員會同山搜義消、林務局組隊冒著低溫入山，為爭取救援時效，今天再申請內政部空中勤務總隊直升機執行吊掛作業，直升機上午吊掛遺體降落信義鄉同富起降場。

消防局表示，後續交南投縣警察局信義分局處理，這次救援感謝空勤總隊、山搜義消、林務局協助完成任務，同時呼籲山友，冬季攀登高海拔山區，低溫易造成地面結冰溼滑，通過陡峭、裸露斷崖地形務必注意，以免不慎失足墜谷。（編輯：李錫璋）1111230

#南投縣消防局
#卓社大山
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