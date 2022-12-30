不滿抱怨打友人頭臉釀亡 男依傷害致死罪起訴

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）仁愛鄉劉姓男子與林姓男子是朋友，但劉男不滿林男曾私下抱怨，加上林男不維修向田姓友人借的機車，劉男因此毆打林男頭、臉部造成傷重死亡，近日遭檢方依傷害致死罪嫌起訴。

根據南投地方檢察署起訴書，被告38歲劉男與死者林男是朋友，林男借宿劉男位於仁愛鄉德鹿谷村住處，劉男自認很照顧林男，但因聽聞林男曾私下抱怨劉男，加上建議林男修復田男的機車未獲理會而心生芥蒂。

劉男今年9月12日下午1時許，先在住處徒手毆打林男頭、臉多下，另以竹棍揮打左耳，林男後來坐上田男駕駛的小貨車欲離開，劉男又走到車旁毆打林男左臉約10下，造成林男嘔吐、嘴角流血，劉男停手後，林男被田男載去仁愛鄉廬山一處工寮，同天下午，林男走出工寮上廁所，不久被發現倒臥工寮下方產業道路。

林男送醫救治，隔天因腦損傷及腦幹出血、頭部外傷併硬腦膜下腔出血死亡，解剖發現被害人林男左側顴骨瘀傷、左耳部擦瘀傷、上下嘴唇瘀傷及裂傷、枕部頭皮皮下組織出血、左側硬腦膜下腔出血、左側少量蜘蛛網膜下腔出血、腦部水腫、腦幹出血等多處傷害。

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檢方指出，劉男不滿林男工作態度及毀損田男的機車未修復，但劉男與林男平時關係良好，事發前並未與林男有重大結怨，劉男雖曾以竹棍揮打林男，但僅1下就停止，未再持其他凶器毆打被害人，難認被告劉男主觀上基於殺人或重傷害故意。

劉男毆打林男後，另一名被告田男駕車載林男去廬山一處工寮，田男同樣遭提告法辦，田男否認犯行，加上無其他證據證明傷害林男，田男因罪嫌不足，檢察官不起訴處分，但告訴人仍可向高等檢察署台中檢察分署聲請再議。（編輯：謝雅竹）1111230