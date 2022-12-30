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雲林男車速過快撞麵攤 波及2顧客1人雙腳骨折送醫

2022/12/30 19:10（12/30 19:21 更新）
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20歲卓姓男子30日清晨6時許開車欲上雲林縣吳厝橋，過彎時撞進路旁的麵攤和轎車，警方初步調查，事故原因應是車速過快導致失控。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年12月30日
20歲卓姓男子30日清晨6時許開車欲上雲林縣吳厝橋，過彎時撞進路旁的麵攤和轎車，警方初步調查，事故原因應是車速過快導致失控。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年12月30日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）20歲卓姓男子今天清晨6時許開車欲上雲林縣吳厝橋，因車速過快導致過彎失控，撞上路旁麵攤和轎車，波及2名顧客，其中1人雙腳骨折送醫搶救。

雲林縣西螺警分局表示，卓姓男子開車由東往南行駛欲上吳厝橋，因過彎不慎碰撞臨停路旁的轎車，而轎車的32歲廖姓男駕駛正好下車要買早餐，遭受事故波及，雙腳骨折送醫治療中，另外店內另名顧客也受傷。

雲林縣消防局接獲民眾報案後，派遣救護車到場，救護人員發現車禍現場汽車零件四散，將廖姓男駕駛等2人送醫救治，而未受傷的卓男留在現場，協助警方釐清肇事原因。

警方初步調查，卓男未酒駕，因車速過快導致轉彎失控。麵店老闆娘接受媒體聯訪時表示，受傷的客人是常客，習慣點餐後站在車旁等候，當時撞擊力很大，人彈飛進店內。（編輯：郭諭儒）1111230

#雲林縣吳厝橋
#雲林縣西螺警分局
#雲林縣消防局
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