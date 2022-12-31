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計程車駕駛機警 將詐騙車手直接載到派出所

2022/12/31 12:52
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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）一名計程車司機29日載客時發覺乘客行為詭異，於是將車開到雲林縣公正派出所並大喊「有車手！」員警聽聞後立即追捕廖姓乘客並查獲50萬元，警方今天表揚了這位機警的司機。

雲林縣斗六警分局副分局長黃仁男今天表示，公正派出所29日下午1時許聽到門外有民眾大喊「有車手！」值班員警立即外出查看，只見計程車司機正在追廖姓乘客，員警加入追捕，廖姓乘客沒跑多遠即被捕。

黃仁男說，員警將廖姓乘客（22歲）帶回派出所，從其身上搜出新台幣50萬元，廖姓乘客供稱是自己的錢，剛去ATM領取，警方發現現金上有金融機構專用的綁鈔帶，戳破其說詞。

警方調查，廖姓乘客搭高鐵到雲林，隨後搭計程車到古坑鄉跟林姓被害人取款，計程車司機察覺有異，回程途中不動聲色，將車輛開到派出所，廖男見狀隨即下車逃逸。

計程車司機趨前追趕並大聲呼喊，成功引起派出所員警注意，共同合力將犯嫌緝捕到案，全案依詐欺罪移送雲林地檢署偵辦。

林姓被害人接到警方通知後，趕緊到派出所領回被騙的錢，才知道自己遇到假稱健保卡遭盜用的假檢警詐騙手法，幸好有機警的計程車司機和反應迅速的警方才能拿回積蓄，在派出所時也頻頻感謝司機。

斗六警分局感謝司機協助逮捕詐欺車手，今天頒獎予以表彰。（編輯：屈享平）1111231

#黃仁男
#雲林縣斗六警分局
#雲林縣公正派出所
黃仁男
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