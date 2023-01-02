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高雄男科大生失聯3天 校園吊橋下尋獲屍體

2023/1/2 19:31（1/2 19:51 更新）
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高雄1名賀姓科大男學生原訂民國111年12月30日回台中住家，卻意外失聯，警方調閱監視器及手機定位，2日在校內吊橋下發現賀男，但已明顯失去生命跡象，詳細死因尚待調查。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月2日
高雄1名賀姓科大男學生原訂民國111年12月30日回台中住家，卻意外失聯，警方調閱監視器及手機定位，2日在校內吊橋下發現賀男，但已明顯失去生命跡象，詳細死因尚待調查。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月2日
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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄1名賀姓科大男學生原訂去年12月30日回台中住家，卻意外失聯，警方調閱監視器與手機定位，今天在校內吊橋下找到賀男，但已明顯死亡，詳細死因尚待釐清。

高雄市岡山警分局表示，去年12月30日晚間11時多，接獲台中市政府警察局轉報，1名賀姓學生（26歲）原訂在當天下午4時多返回台中住家，卻意外失聯。

警方陪同賀男家屬，前往賀男租屋處查看，卻未發現行蹤，再經調閱監視器及手機定位，發現賀男應在校園內。警消進入校園搜尋，在今天下午4時32分左右，發現校園內吊橋下有1人趴在溪旁，呼喊時卻無回應。

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警方表示，經家屬到場指認，確認在吊橋下發現的正是失聯賀姓學生，但找到時已明顯失去生命跡象，詳細死因尚待調查。

校方告訴中央社記者，對於學生身故非常遺憾，將盡力協助家屬處理後續事宜，包括學生保險、善後及事故調查等，也將對賀姓學生的同學進行集體諮商輔導，並對全校同學進行宣導，若心情或生活上有需要協助，可主動跟學校聯繫，學校將協助諮商輔導。（編輯：黃世雅）1120102

#高雄
#台中
#台中市政府警察局
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