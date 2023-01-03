金門金城國中地下室冒濃煙 千名師生疏散得宜受肯定

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（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣金城國中地下室今天突然冒出濃煙，消防人員確認為機房變電箱電線燒融造成，所幸並未起火擴大災情；消防局表示，千名師生緊急疏散得宜，顯示平日訓練有素。

金門縣消防局發布新聞稿表示，上午8時55分獲報，指稱金城國中地下室有冒煙情形，由於學校屬重要機關，消防局以高規格救災模式迅速動員，共出動各式8車24人前往搶救。

消防局表示，火警地點是金城國中地下室機房內，因電線短路燒融而冒出濃濃黑煙，同棟教學大樓的師生隨即撥打119，並依照消防局指示迅速疏散校區全體師生將近千名人員。

消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，消防局救災車組抵達現場後，使用熱顯像儀確認為地下室機房變電箱電線燒融冒煙，所幸並未起火及擴大災情。

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陳叁奇指出，危機解除後，疏散到廣場集結的師生在各自回到教室上課途中，不斷向現場消防人員道謝，救災車組也在確認現場已無危險後，返隊待命；詳細冒煙原因由消防局火調科人員調查釐清中。

陳叁奇說，這次災害，金城國中師生有危機意識，緊急疏散得宜，動作迅速確實，消防車組到場同時，全體師生已疏散完畢，顯見平時訓練有素，遇災害即能臨危不亂。（編輯：陳仁華）1120103