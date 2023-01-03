更多編輯台推薦新聞：
2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

金門金城國中地下室冒濃煙 千名師生疏散得宜受肯定

2023/1/3 12:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣金城國中地下室今天突然冒出濃煙，消防人員確認為機房變電箱電線燒融造成，所幸並未起火擴大災情；消防局表示，千名師生緊急疏散得宜，顯示平日訓練有素。

金門縣消防局發布新聞稿表示，上午8時55分獲報，指稱金城國中地下室有冒煙情形，由於學校屬重要機關，消防局以高規格救災模式迅速動員，共出動各式8車24人前往搶救。

消防局表示，火警地點是金城國中地下室機房內，因電線短路燒融而冒出濃濃黑煙，同棟教學大樓的師生隨即撥打119，並依照消防局指示迅速疏散校區全體師生將近千名人員。

消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，消防局救災車組抵達現場後，使用熱顯像儀確認為地下室機房變電箱電線燒融冒煙，所幸並未起火及擴大災情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳叁奇指出，危機解除後，疏散到廣場集結的師生在各自回到教室上課途中，不斷向現場消防人員道謝，救災車組也在確認現場已無危險後，返隊待命；詳細冒煙原因由消防局火調科人員調查釐清中。

陳叁奇說，這次災害，金城國中師生有危機意識，緊急疏散得宜，動作迅速確實，消防車組到場同時，全體師生已疏散完畢，顯見平時訓練有素，遇災害即能臨危不亂。（編輯：陳仁華）1120103

#陳叁奇
#消防局第一大隊
#金城國中
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族