南橫公路彎道白線停車 警方將加強取締

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南橫公路111年全線通車後，主要景點出現違規停車亂象，日前有民眾在社群網站貼文指有人在向陽遊樂區的大彎道停車。警方3日強調，依規定彎道不能停車，將加強疏導及取締勤務，防止事故發生。（台東縣警察局關山分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月3日

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）南橫公路去年全線通車後，主要景點出現違規停車亂象，日前有民眾在社群網站貼文指有人在向陽遊樂區的大彎道停車。警方今天強調，依規定彎道不能停車，將加強取締。

有民眾在社群網站貼文表示，日前有一輛白色自小客車在向陽遊樂區下方的南橫公路「U型大彎道」停車，機車騎士提醒「不要停轉角啦、這轉角欸」，自小客車駕駛卻回頭反駁「這白線捏」。

台東縣警察局關山分局今天發布新聞稿表示，南橫公路全線在工程人員歷經13年修整下，去年5月1日「有條件通車」，鬼斧神工的峽谷及自然美景，吸引大批國內外旅客前往。但因路幅較小且彎路較多，有許多遊客因要拍照而臨停，不僅影響車流，也可能造成意外事故。

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關山分局提醒民眾，南橫公路劃設紅線部分，絕不可停車；劃設白線部分，依道路交通管理處罰條例56條規定「在設有彎道標誌路段停車」處新台幣600元至1200元以下罰鍰。為了大眾行車安全，勿在彎道 （臨）停車，避免意外事故發生，警方也將加強疏導及取締勤務，防止事故發生。

關山分局強調，「112年加強重要節日安全維護工作」從112年1月1日起至1月30日止，為期30天，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，並結合協勤民力，期建構祥和安全的氛圍，讓民眾及旅客，都能快樂過好年。（編輯：謝雅竹）1120103