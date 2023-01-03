竹縣警局長：莊武能坦承傳恐嚇簡訊 辦案站得住腳

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）前台南市警察局秘書室主任莊武能涉恐嚇取財案，並質疑橫山警方執法過當等情節，新竹縣警察局長楊哲昌表示，莊武能坦承傳恐嚇簡訊，警方辦案站得住腳。

新竹縣政府今天進行主管會報，楊哲昌簡述此案表示，事發在去年12月28日，被害人收到恐嚇簡訊，橫山分局也接獲報案，立即報請新竹地檢署指揮偵辦。

楊哲昌說，當時研判簡訊是由一名高姓女子透過手機傳出，警方立即以電話和車輛定位追蹤，依定位顯示，這輛轎車在去年12月31日開往尖石某溫泉渡假村，橫山分局員警前往埋伏攔查，以釐清高女是否涉嫌恐嚇取財。

楊哲昌指出，警方到場後發現，高女車上有另一名男子為莊武能，隨後員警請莊武能配合調查遭拒，甚至莊武能開車衝撞偵防車，員警對空鳴槍9槍後，莊武能才停止。

楊哲昌表示，莊武能下車後有表明身分並稱為「保護高姓女子」，但不配合警方釐清案情，並打電話給台南市警察局長方仰寧。後來，他也有和方仰寧通電話，對於此案一切都會秉公處理。

楊哲昌說，莊武能在涉恐嚇取財部分，經偵訊後，莊武能承認傳簡訊，不過，高女則稱是被迫傳恐嚇簡訊，雙方各說各話，將釐清簡訊到底由誰傳出。另外，有關橫山警分局員警用槍時機是否違法，會再釐清。

楊哲昌表示，遇到此案深感痛心疾首，一切都依法偵辦，警方辦案站得住腳，沒有任何模糊空間。

莊武能日前疑在新竹縣涉入恐嚇取財案，因拒捕且衝撞員警遭開9槍才就逮，1日遭新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押，法院裁定莊武能新台幣10萬元交保。台南市警局1日祭出記1大過調職、停職等處分，2日再召開考績會決議記2大過免職。（編輯：李錫璋）1120103