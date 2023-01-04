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彰化男多次酒駕房屋遭查封 家人幫繳清罰鍰9萬

2023/1/4 12:06（1/4 13:14 更新）
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有多次酒駕紀錄的林姓男子在彰化市酒後駕車被開單罰新台幣9萬，林男申請分期只繳半年就停繳，行政執行署人員查封林男房屋時發現住處環境簡陋，提供救助管道，家人得知後，協助籌錢繳清罰鍰。（彰化分署提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月4日
有多次酒駕紀錄的林姓男子在彰化市酒後駕車被開單罰新台幣9萬，林男申請分期只繳半年就停繳，行政執行署人員查封林男房屋時發現住處環境簡陋，提供救助管道，家人得知後，協助籌錢繳清罰鍰。（彰化分署提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月4日
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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）有多次酒駕紀錄的林男在彰化市酒後開車被開單罰9萬，林男申請分期只繳半年就停繳，行政執行署人員查封林男房屋時發現住處環境簡陋，提供救助管道，家人得知後立即繳清罰鍰。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿指出，62歲林男民國107年5月在彰化市三民路無照酒後開車，遭警方攔檢舉發，由於林男在5年內違規酒駕2次以上，遭監理單位裁罰新台幣9萬元。

彰化分署表示，林男除被罰9萬外，3年內也不能考駕照，而林男曾到分署說明從事資源回收工作，收入不穩定，無法一次繳清欠款，於是申請分期繳納，每月繳1000元，但林男繳半年後就不再繼續繳款。

彰化分署人員查出林男名下有一棟3層樓透天厝，書記官前往林男住家張貼封條時，發現林男住處環境簡陋，平日僅靠撿拾資源回收物品維持生計，書記官聽完林男經濟狀況後，體恤他的生活困境，並提供申辦社會救助的聯繫管道與方式。

林男也對自己酒駕違規行為感到後悔，隔天請家人協助籌錢繳清全額罰鍰，也向彰化分署人員表示以後不再酒駕。（編輯：陳仁華）1120104

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