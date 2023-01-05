台中未婚女網咖產子案 涉殺人罪遭羈押

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（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市潘姓女子3日淩晨在中區一家網咖生下一名男嬰，昨天潘女出院後，經檢方訊問後認定涉犯殺人罪，有勾串共犯證人、湮滅證據及逃亡之虞，今天凌晨遭檢方聲押獲法院裁准。

台中地院告訴中央社記者，全案昨天經檢方聲請羈押潘女，法官今天凌晨召開羈押庭審理後，認定潘女涉殺人罪嫌重大，為最輕10年以上重罪，當庭裁定羈押禁見。

24歲潘姓女子未婚，3日凌晨在網咖包廂內產下一名男嬰，她將男嬰遺體與胎盤、臍帶裝入塑膠袋，因身體不適打電話給友人，潘女友人到場發現男嬰死亡，勸說潘女打電話報案。

台中市警察局第一分局繼中派出所獲報後，派員前往現場處理，警方在潘女的背包內，發現裝有男嬰遺體的塑膠袋，員警並通報救護車到場將潘女送醫。

潘女昨天經醫院評估身體無礙辦理出院，檢方訊後認定潘女涉犯殺人罪，有勾串共犯證人、湮滅證據及逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見。（編輯：管中維）1120105