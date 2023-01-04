中市府跨局處合力 轉介未婚懷孕青少女資源協助

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市昨天發生未婚女子網咖產子，結果嬰兒死亡憾事，市府今天表示，包括衛生局、社會局及民間單位等跨網絡合作，轉介各類資源，呼籲未婚懷孕遭遇困難者可尋求協助。

台中市昨天發生一起未婚女子在網咖產子，新生嬰兒不幸死亡憾事，台中市政府社會局表示，全案正由地檢署指揮調查偵辦，事發經過及嬰兒死因尚待進一步釐清。

根據台中市政府發布的新聞稿，社會局指出，這名未婚女子因身體虛弱住院中，經了解個案沒有領取相關福利補助，後續將協助嬰兒的喪葬事宜，也會評估家庭的經濟狀況及女子未來的生活規劃，目前社工已完成訪視，後續也將訪視家屬。

針對未滿20歲懷孕的青少女，台中市政府表示，各局處包含衛生局、社會局、教育局、勞工局及民間單位，以跨網絡合作模式，由社工訪視評估後轉介各類資源。

市府指出，為讓懷孕青少女獲得較完善的產前、產後護理資訊及思考養育抉擇，並提供育兒、工作、學業、家庭各方面的支持陪伴，呼籲未婚懷孕遭遇困難的民眾可尋求市府協助與幫忙，可撥打懷孕諮詢專線由專人服務。

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對於已滿20歲非預期懷孕的媽媽，市府表示，台中市婦女及新住民培力中心也提供心理諮商、法律諮詢及生活各照顧階段與生涯引導。

衛生局表示，市府向中央爭取辦理「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」，針對未成年懷孕媽媽等高風險族群，以跨局處合作並結合全市18家合作院所，透過追蹤訪視及轉介，服務關懷至產後6個月，提升母嬰健康。（編輯：陳仁華）1120104