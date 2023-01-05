喬友大樓大火後無人看管 男子竊電線判刑10月

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）有竊盜前科的莊男發現彰化市喬友大樓在大火後無人看管，前年10月進入大樓，竊取電線打算變賣，騎車離開時遭警方攔檢逮捕，彰化縣地方法院依竊盜罪判刑10月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，有竊盜前科的莊男，民國110年10月騎機車行經彰化喬友大樓，發現大樓在大火後無人看管，進入搜尋財物，在2樓及3樓發現電線外露，使用老虎鉗將電線剪斷，將竊得的6捆電線裝在麻布袋，固定在機車後座後離開現場。

莊男騎機車行經彰化市金馬路時，巡邏員警發現莊男機車車牌有污漬，將莊男攔下，當場查獲電線、老虎鉗等證物，莊男遭檢方依竊盜罪起訴。

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地院法官審理此案時認為，被告有多次竊盜前科紀錄，素行不佳，仍不思循正途獲取財物，反竊取他人財物，所為實不足取，不過考量莊男犯後坦承犯行，因此依刑法竊盜等罪，判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

民國110年6月30日，位在彰化火車站前的喬友大樓發生大火，造成4死20多傷，其中一名死者為彰化縣消防局消防隊員陳志帆，喬友大樓後來被判定為危樓需拆除，彰化縣政府展開拆除工作，預計今年4月拆除完畢。（編輯：謝雅竹）1120105