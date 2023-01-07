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蕭景田涉賄選聲押庭自爆確診 士院改裁定1500萬交保

2023/1/7 16:01（1/7 16:39 更新）
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前國民黨中央常務委員蕭景田（左）涉賄選案，日前獲台灣士林地方法院裁定交保。經檢方抗告，台灣高等法院發回更裁，士林地院7日下午再開聲押庭，蕭景田出席。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日
前國民黨中央常務委員蕭景田（左）涉賄選案，日前獲台灣士林地方法院裁定交保。經檢方抗告，台灣高等法院發回更裁，士林地院7日下午再開聲押庭，蕭景田出席。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日
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（中央社記者蕭博文台北7日電）前中國國民黨中央常務委員蕭景田涉賄選案，日前獲士院裁定新台幣800萬元交保。案經檢方抗告，台灣高等法院昨天發回更裁，士林地方法院今天下午3時再度開庭，訊後裁定蕭景田1500萬元交保，限制住居，限制出境。

蕭景田庭訊中自爆確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前等待辦保中。（編輯：張銘坤）1120107

#蕭景田
#林杏兒
#賄選
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