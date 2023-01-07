士院改裁蕭景田1500萬元交保 士檢提抗告

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士林地方法院7日再開羈押庭審理前國民黨中常委蕭景田（左）涉賄案，訊後改裁定蕭景田以新台幣1500萬元交保；蕭景田庭訊中並自爆確診。圖為晚間蕭景田乘車交保後離去。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日

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（中央社記者蕭博文台北7日電）前中國國民黨中央常務委員蕭景田涉賄選，日前獲士院裁定800萬元交保。案經高院發回，士院今天下午再開聲押庭，認無勾串及滅證情形，也無羈押必要，改裁定1500萬元交保。

另方面，蕭景田今天在庭訊中傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），院方派人快篩為陽性；庭訊後，法院將蕭景田安排在無人使用的法庭等候交保。蕭景田辦保完畢離開法院時，未表示任何意見。

士林地方法院裁定理由指出，蕭景田否認犯行，但依檢察官提出的共犯、證人說詞及相關資料，足以認定蕭景田涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大；但本案相關里長及里長候選人，均已到案作證，且有證物扣案，因此認定沒有勾串及滅證的情形。

士院指出，蕭景田於搜索當天翻牆逃走，但也於數日後向地檢署報到，雖有逃亡事實，但因自行到案，因此認為沒有羈押的必要，准以新台幣1500萬元具保，並限制住居、限制出境出海，禁止與本案相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談。

士檢獲悉交保裁定後提出抗告，認為蕭景田案發後逃逸，歸案後說法避重就輕，有逃亡或進一步勾串、滅證的風險；且蕭景田之前是國民黨北投區黨部主委、國民黨中常委，有實質影響證人的機會；法院認為蕭景田無勾串及滅證情形，卻又禁止蕭景田與相關共犯、證人接觸、交談，顯有矛盾。

全案緣於蕭景田、國民黨籍台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌為求林杏兒當選，以1萬元、6000元不等代價行賄多名里長候選人。

檢調去年底發動搜索、約談，蕭景田在彰化縣住處翻牆逃匿，遭檢察官發布通緝。士林地方檢察署去年12月30日對林杏兒提起當選無效之訴，蕭景田今年1月3日自行到案。

檢察官訊後聲請羈押禁見蕭景田，但士院認為無羈押必要，3日諭知800萬元交保；士檢不服交保，提起抗告。

台灣高等法院認為，有必要重新審查蕭景田是否有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞和有無羈押必要，且衡量蕭景田資力及人脈，也有必要再詳加研求800萬元能否確保後續偵查及審判，而得以抑制蕭景田逃亡或避罪動機，昨天撤銷交保裁定，發回士院。（編輯：張銘坤）1120107