蕭景田涉賄選交保 辭國民黨中常委、彰化縣黨部主委

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨中常委蕭景田涉賄選遭通緝，主動到案後法官諭知交保，他今天主動辭去中常委、彰化縣黨部主委等職務，國民黨文傳會副主委林家興說，尊重並接受蕭景田請辭，希望能誠實、專心面對司法訴訟。

蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長，經檢方通緝後昨天主動到案遭聲押禁見，法官諭知800萬元交保。士林地檢署今天表示，正研議提出抗告。

蕭景田今天主動向國民黨中央發出聲明，辭去中常委與彰化縣黨部主委等職務，林家興在中常會後受訪表示，尊重與接受蕭景田請辭；也希望蕭景田能誠實、專心面對司法訴訟，也希望司法勿枉勿縱，能還給蕭景田應有的清白。

至於國民黨內部的排黑條款，是否會用在蕭景田身上，林家興則說，當司法程序到達一個階段，有符合適用黨章的部分時，會依照相關規定進行處理。

國民黨是否會提供法律協助，林家興表示，如果蕭景田有需要，會再視情況做決定。（編輯：蘇志宗）1120104