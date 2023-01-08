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海洋之星8號遭風浪擊沉 4船員海上漂流獲救抵馬公

2023/1/8 21:51（1/8 22:16 更新）
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一艘「海洋之星8號」客貨船8日傍晚在澎湖目斗嶼西北海域16浬沉沒，船上4名船員在海上漂流被海巡救起，晚間平安送抵馬公。中央社 112年1月8日
一艘「海洋之星8號」客貨船8日傍晚在澎湖目斗嶼西北海域16浬沉沒，船上4名船員在海上漂流被海巡救起，晚間平安送抵馬公。中央社 112年1月8日
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（中央社澎湖縣8日電）一艘「海洋之星8號」客貨船，今天傍晚在澎湖目斗嶼西北海域16浬沉沒，船上4名船員在海上漂流被海巡艇救起，晚間8時30分送返馬公後，由救護車送往三總澎湖分院進一步檢查。

海巡署第13巡防區今天傍晚接獲「海洋之星8號」客貨船黃姓船長通報，船在海上遭風浪襲擊，導致駕駛室玻璃破損，船艙進水，引擎熄火，恐有沉沒之虞，請求救援。

澎湖第8海巡隊立即出動安平艦與3539、10087巡防艇、空偵機等前往目斗嶼海域救援，並發射4發信號彈來協助，透過探照燈與熱顯像儀，發現4名穿有救生衣的船員以浮板待救，雖意識清醒但有失溫跡象，順利救起4人後緊急送禦寒棉被，晚間平安送抵馬公，由救護車送往三總分院進一步檢查。

獲救黃姓船長表示，今天上午從高雄興達港出海，載有魚苗準備駛至澎湖漁港交貨，船上含船長共4名船員，3名台籍與1名越南漁工，下午4時5分發出求救，客貨輪沉沒，4名船員獲救。

「海洋之星8號」客貨船公司在得知船隻遇險後，緊急聯絡澎湖友人前往協助並處理後續。（編輯：黃世雅）1120108

一艘「海洋之星8號」客貨船8日傍晚在澎湖目斗嶼西北海域16浬沉沒，船上4名船員在海上漂流，海巡順利救起4人後緊急送禦寒棉被，晚間平安送抵馬公，由救護車送往三總澎湖分院進一步檢查。中央社 112年1月8日
一艘「海洋之星8號」客貨船8日傍晚在澎湖目斗嶼西北海域16浬沉沒，船上4名船員在海上漂流，海巡順利救起4人後緊急送禦寒棉被，晚間平安送抵馬公，由救護車送往三總澎湖分院進一步檢查。中央社 112年1月8日
#海洋之星8號
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