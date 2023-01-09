陳玉珍姊夫蔡其豪涉違法兼職 懲戒法院判記過2次

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（中央社記者林長順台北9日電）立委陳玉珍姊夫蔡其豪被控任職金門縣警局，以「侍親」為由辦理留職停薪，卻赴烏坵監督妻子陳玉玲家族事業的工程業務，與事由不符。懲戒法院今天判決蔡男記過2次。可上訴。

判決指出，蔡其豪於民國107年10月4日至108年4月30日間擔任金門縣警察局金城分局偵查隊隊長，自108年5月1日起至同年8月31日止，以父母年邁，且母親罹患類風濕性關節炎，兩人生活亟需專人照顧，而以「侍親」為由，申請留職停薪，經金門縣警察局核准在案。

判決表示，蔡其豪在留職停薪期間，實際卻赴金門縣烏坵鄉監督妻子陳玉玲的家族事業海瑞營造工程，明顯與申請留職停薪的事由不符。內政部將蔡男移送懲戒法院審理。

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懲戒法院指出，蔡其豪所為足以讓民眾有警察機關及國家公務紀律鬆散的不良觀感，將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，自有予以懲戒的必要。

懲戒法院審酌蔡其豪不思以身作則為部屬表率，而反覆從事與申請留職停薪事由不符行為，並衍生糾紛，事發後在金門縣警察局調查時，做不實陳述，違反公務員懲戒法，判決記過2次。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120109