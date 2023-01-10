男子酒駕被罰18萬 透天厝被查封才願繳清

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）李姓男子日前和友人餐敘喝了一罐啤酒，酒後騎機車遇警方攔檢卻拒絕酒測，遭裁罰18萬及吊銷駕照，李男繳了1萬後置之不理，直到透天厝被查封，才願向親友借錢分期繳清。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞指出，62歲李男去年10月和友人在彰化市餐敘時喝了一罐啤酒，聚餐結束後，騎機車行經彰化市延平路時遭警方攔檢，李男當場拒絕酒測，事後遭彰化監理站處罰鍰新台幣18萬元。

彰化分署指出，李男先繳1萬元後就不再繳納，監理站將案件移送彰化分署強制執行，分署查出李男名下有一棟透天厝及3筆土地，市值合計超過700萬元；李男收到催繳通知書後，雖承諾先自繳3萬元，其餘欠款則每月繳納5000元，不過李男繳到一半未續繳。

彰化分署書記官前往李男住處強制執行，要求繳清剩餘欠款11萬元，李男對遭罰心生不滿，耿耿於懷，向書記官抱怨餐敘飲酒乃人之常情，且只喝一罐啤酒而已就要被罰18萬元，認為警方只會找小市民麻煩不敢辦大人物。

不過書記官仍針對李男名下透天厝貼上封條查封，李男才趕緊改口，直呼喝一罐啤酒要18萬元好貴，並表示願向親友籌錢分期繳清。

彰化分署指出，對於酒駕罰鍰案件將持續強力執行，對於拒繳義務人依法採取扣押存款、查封動產或不動產等動作，以杜絕酒駕歪風，維護用路人行的安全。（編輯：郭諭儒）1120110