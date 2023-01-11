更多編輯台推薦新聞：
平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

HR484268XD千元偽鈔流竄 央行：手法拙劣3招可辨真假
產經

HR484268XD千元偽鈔流竄 央行：手法拙劣3招可辨真假

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
回應內閣改組傳聞 政院：立院會期結束後會和蔡總統討論
首頁 / 社會

高雄卡車起重機追撞10輛車 2人受傷送醫

2023/1/11 10:36（1/11 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄陳姓男子11日上午駕駛卡車起重機沿鳳屏一路東向西直行，但行經仁愛路口時疑未注意車前狀況，追撞停等紅燈的10輛自小客車，2人受傷送醫。（高雄市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日
高雄陳姓男子11日上午駕駛卡車起重機沿鳳屏一路東向西直行，但行經仁愛路口時疑未注意車前狀況，追撞停等紅燈的10輛自小客車，2人受傷送醫。（高雄市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄陳姓男子今天上午駕駛卡車起重機沿鳳屏一路東向西直行，但行經仁愛路口時疑未注意車前狀況，追撞停等紅燈的10輛自小客車，2人受傷送醫，陳男酒測值為0，詳細肇因待釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府警察局林園分局上午7時13分獲報，大寮區鳳屏一路與仁愛路口車禍，中庄派出所及交通分隊員警到場處理疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。

林園分局發布訊息指出，52歲陳男駕駛卡車起重機沿鳳屏一路由東向西直行，行經仁愛路口時，疑未注意車前狀況，追撞停等紅燈的10輛自小客車，造成2人受傷送醫，幸無大礙。陳男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待釐清。（編輯：郭諭儒）1120111

#仁愛路口
#鳳屏一路
#高雄
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族