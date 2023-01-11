高雄卡車起重機追撞10輛車 2人受傷送醫

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高雄陳姓男子11日上午駕駛卡車起重機沿鳳屏一路東向西直行，但行經仁愛路口時疑未注意車前狀況，追撞停等紅燈的10輛自小客車，2人受傷送醫。（高雄市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄陳姓男子今天上午駕駛卡車起重機沿鳳屏一路東向西直行，但行經仁愛路口時疑未注意車前狀況，追撞停等紅燈的10輛自小客車，2人受傷送醫，陳男酒測值為0，詳細肇因待釐清。

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高雄市政府警察局林園分局上午7時13分獲報，大寮區鳳屏一路與仁愛路口車禍，中庄派出所及交通分隊員警到場處理疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。

林園分局發布訊息指出，52歲陳男駕駛卡車起重機沿鳳屏一路由東向西直行，行經仁愛路口時，疑未注意車前狀況，追撞停等紅燈的10輛自小客車，造成2人受傷送醫，幸無大礙。陳男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待釐清。（編輯：郭諭儒）1120111