國3後龍段自小客車翻覆 男子拋出車外喪命

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）一輛自小客車今天行經國道3號南下126公里後龍路段，疑失控自撞護欄翻覆，車內27歲鍾姓男子被拋出車外、傷重不治，詳細事故原因有待國道警釐清。

苗栗消防局上午8時許接獲通報，國道3號南下126公里後龍路段發生車禍意外，隨即派遣後龍分隊人車前往搶救，鍾姓男子躺臥路面，已失去呼吸心跳。

消防救護人員立即施以CPR急救，並把人抬上救護車送往苗栗市大千醫院救治，但患者仍因傷勢過重、急救無效，宣告不治。

國道員警從現場跡證判斷，不排除死者駕駛自小客車失控，衝撞內側護欄翻覆，被甩出車外後，頭部遭受重創，不過，路面遺留許多夾鏈袋和一支扭曲變形的球棒，因此，死者身分和車禍意外都還要進一步調查，釐清詳細肇事原因。

國道警察第2大隊後龍分隊分隊長楊宗哲表示，事故原因尚在調查中，駕駛酒測值也尚在檢驗中。

國道警方呼籲，用路人開車上路駕駛和乘客都必須繫好安全帶，若在高速公路未繫妥安全帶，可處罰新台幣3000元至6000元。經統計，國道事故死亡人數中，有3成是未繫安全帶釀禍，提醒民眾不可掉以輕心。（編輯：郭諭儒）1120113