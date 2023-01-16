超跑違停馬路不走 台中警破窗搖醒駕駛查獲毒品

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市西屯區台灣大道二段今天發現一輛進口超跑停在路中，警方據報到場敲窗也沒反應，經通報消防人員協助破窗救護，駕駛雖無恙，但從車內查獲毒品，將駕駛移送法辦。

台中市警察局第六分局表示，上午10時許據報台灣大道二段有一輛進口跑車停在路中，在附近金融機構執行守望勤務的員警上前察看，多次敲打車窗，但駕駛都沒反應，擔心駕駛安危，通報消防人員到場協助破窗救護，幸好駕駛身體無恙。

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破窗後，警方指出，將昏睡的駕駛張姓男子（26歲）搖醒，張男疑因前一晚通宵打麻將太疲勞，在開車返家途中體力不支而違停路中間，還好張男身體並無不適，經酒測也無酒駕情事。

警方表示，員警眼尖發現車內有毒品，進而從車內查獲第2級毒咖啡包2包（8.28公克）及第3級毒品愷他命1罐（7.04公克），全案依違反毒品危害防條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1120116