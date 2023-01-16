金門女子離家失聯5年 警方跨海尋獲

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門洪姓女子5年前無故離家赴台，音訊全無；金門縣警察局金湖分局組成專案小組全力協尋，終於在雲林縣虎尾尋獲洪女。在春節前找到女兒，家屬直說是年節大禮。

金門縣警局發布新聞表示，35歲洪女原在金門工作，民國107年初向父母親表示要去桃園找工作，隨即音訊全無；雖有留下聯絡電話，但電話從來不接。家屬心急如焚，動員親友尋找近1年多後，仍無所獲，於108年9月6日向金湖分局報案協尋。

金湖分局表示，近日因年關將近，洪女年邁的父母親思念女兒心切，再度向員警尋求協助。分局長曾冠螢獲悉後感同身受，為使洪女能與家人團圓及聯繫上，立即指派偵查隊全力協助。

分局偵查隊長林練雄表示，員警清查洪女交友情況及行蹤軌跡，並調閱資料分析比對，發現洪女今年初曾在雲林縣虎尾地區的7-11超商有提款紀錄，於是聯繫虎尾分局虎尾派出所員警協助尋找。虎尾派出所副所長徐詠翔指揮員警沿路調閱周邊監視器，終於在12日尋獲租屋在外的洪女。

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林練雄說，洪女對於離家及不願與家人聯繫原因三緘其口，但在警方苦口婆心勸導下，終於同意主動與父母親聯繫。洪母接獲女兒電話，不禁潸然淚下，言談中透露對女兒思念及不捨之情，叮囑女兒要好好照顧自己，並常跟家人聯繫。洪母告訴警方，女兒沒事就好，並且願意和媽媽聊聊，她已感到安慰。

曾冠螢肯定員警積極協助，讓這樁跨海尋親任務圓滿落幕，尤其在歲末年關來臨前夕，更是別具意義。（編輯：郭諭儒）1120116