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北市春節期間常見投資詐欺 警方加強反詐不打烊

2023/1/16 19:22
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市警方今天表示，統計近3年春節期間詐欺案件前3名詐騙手法，以投資詐欺的197次居冠，其次分別為一般購物詐欺和假網路拍賣，1月春節期間將加強情資分析查緝和防制宣導。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，詐欺犯罪影響民眾財產安全，春節期間為防制詐欺犯罪，1月30日前將執行加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心過好年。

根據警方大數據分析顯示，北市近3年來春節期間詐欺案件的前3高詐騙手法，以投資詐欺的197次最多，犯罪手法多以網路假交友結合，先以俊男美女的帳號頭貼接近被害人，取得其信任後再謊稱有利潤高的投資事業，假藉「一起賺大錢」名義詐取被害人金錢。

其次，則為一般購物詐欺達173次，多發生過年期間與他人合購商品或欲購買來路不明貨物，以話術迫使被害人先行付款，取得款項後便不知去向、無法聯繫，或以推託之詞避不見面。

最後，為假網路拍賣的97次，常與解除分期付款案件結合，詐騙集團竄改來電號碼並冒充客服及銀行人員，謊稱交易被誤設為連續扣款，要求民眾操作ATM，利用其恐慌心態，趁機詐取金錢。

市刑大指出，近兩年北市車手提領數由民國110年的603筆上升至去年的913筆，分析可能原因為疫情減緩，民眾多半已打滿3劑疫苗，加上全球經濟不景氣，失業率升高而被詐騙集團利用。

面對詐騙手法不斷推陳出新、車手提領數上升，市刑大說，警方為此展開強勢作為，針對高發路段、時間的熱點落實巡守，編排彈性、機動性勤務方式，最重要是針對形跡可疑人士主動盤查，運用科技工具輔助查緝車手，加以嚇阻車手前來北市提領。

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北市警局統計去年11至12月，總共查獲69件詐欺集團、車手372人，成效為全國第一。

市刑大說，面對台北燈會即將舉行，為防阻他縣市車手藉由北市警察勤務較為繁忙、人流眾多之時趁機前來提領款項，躲避警方追查，已規劃定線不定時、制服員警與便服員警交叉進行防制作為，除加強台北打詐隊的防制宣導外，也利用AI情資分析系統加強查緝不法集團。（編輯：李錫璋）1120116

#台北市
#市刑大
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