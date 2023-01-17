台灣燈會災害搶救演練 北市消動員19車逾200人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023台灣燈會在台北，為提供安心賞燈環境，台北市消防局17日在主燈區國父紀念館演練年前災害搶救，模擬燈會展區遭人設置爆裂物，共動員19車和逾200名警義消參與演習。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北17日電）「2023台灣燈會在台北」，為提供安心賞燈環境，台北市消防局今天特地在主燈區國父紀念館演練年前災害搶救，模擬燈會展區遭人設置爆裂物，共動員19車和逾200名警義消演習。

消防局透過新聞稿表示，「2023台灣燈會在台北」為北市年度國際大型活動，由於春節期間為民眾出遊高峰期，加上台灣燈會規劃許多活動及展區，屆時國父紀念館（主燈區）勢必湧入大量遊客，為提供民眾安心參觀燈會環境，特別於上午舉辦年前災害搶救演練。

演練過程中，模擬燈會期間可能發生的各種災害，消防局指出，像是燈會展區內遭人設置爆裂物、燈區設施倒塌造成民眾受困及受傷、花燈因不明原因起火並延燒鄰近商家等情景，由燈會工作人員、消防局及各救災單位派遣人車前往處置。

消防局表示，演練項目包括「爆裂物處置演練」「自助互助脫困」「破壞救助演練」「大量傷病患演練」「建物支撐破壞及繩索救援演練」「高空作業車升梯救援」和「火災搶救演練」等，共動員各救災單位及燈會工作人員約20名、消防局警義消人員約200名、各式救災救護車輛19部參與演習。

藉由這次演練，消防局說，希望強化這次燈會防災應變能力，以萬全準備迎接賞燈遊客，也呼籲民眾連假期間居家要特別留意用火、用電及注意熱水器使用安全，年節出遊謹記「5不1沒有」防範電氣火災措施。

一、用電「不」負載，用電量較大之電器，避免共延長線或插座。

二、電源插頭「不」長插，將不用之電器插頭拔下，並應手握插頭取下。

三、電線「不」捆綁，綑綁延長線及電線，容易導致溫度升高溶解外覆塑膠。

四、插頭「不」潮濕污損，經常清理插座間的塵埃，檢查是否有焦黑泛黃情形。

五、電器周圍「不」放可燃物，插座、延長線旁，不要擺放可燃物。

六、「沒有」安全標章，不用，購買家電注意是否有政府檢驗合格安全標章。（編輯：方沛清）1120117