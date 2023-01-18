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台中知名酒商與酒店涉逃漏稅捐 2業者遭羈押

2023/1/18 14:32
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（中央社記者蘇木春台中18日電）中部知名國泰洋酒公司與台中市金錢豹等多家酒店，涉嫌共同逃漏稅捐，使酒店業者隱匿營業額達新台幣19億餘元，洋酒公司劉姓負責人與某理容KTV負責人張男遭檢方偵辦後聲押獲准。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方日期接獲情資指，國泰洋酒公司與台中市多家知名酒店業者，涉嫌逃漏稅捐案件，立即指揮調查局、保安警察第四總隊、憲兵隊與台中市政府警察局等逾百名檢警調，密集發動2波偵查。

辦案人員先於今年1月11日、16日，搜索國泰洋酒公司、金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金麗都儷晶皇宮理容KTV、儷晶養生會館等19個處所，並帶回各商號負責人、會計及業務等19人釐清案情。檢警查出，酒商業者於民國105年間，以設立虛設商號的非法方式，使酒店業者隱匿營業額達19億餘元，共同逃漏稅捐。

國泰洋酒公司董事長劉男、金悅富理容KTV負責人張男，經檢方複訊後認定涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准，其餘人員分別以2萬至10萬元不等金額交保。

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案經檢警第一波搜索所扣得帳冊等事證後，循線查出其他相關酒店業者也以相關方式隱匿高額營收，於17日下午再次進行第2波偵辦，搜索金錢豹、海派等8家酒店業者計14處所，帶回各商號負責人、會計及業務等21人釐清案情。

經檢察官複訊後，認定金錢豹酒店業者連男與張姓會計，涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法罪嫌重大，並有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押，其他相關各商號人員，分別諭知以2萬元至200萬元不等交保。（編輯：卞金峰）1120118

#國泰洋酒公司
#金錢豹
#金悅富理容KTV
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