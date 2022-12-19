直播賣服飾漏報銷售額4100萬 連補帶罰逾300萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北19日電）網路直播交易盛行，北區國稅局表示，轄區內一間公司在臉書直播銷售服飾等，透過第三方支付業者代收款項，經蒐集相關金流資料比對營業稅申報資料後發現，這一公司110年短漏報銷售額逾4100萬元，並遭補稅加計罰鍰300多萬元。

財政部北區國稅局官員今天在例行記者會中指出，隨資訊科技發展日趨多元，營業人除了透過實體店面銷售貨物或勞務外，為了增加與消費者的互動，也會透過網路平台、LINE、IG或臉書等直播方式銷售貨物或勞務；為維護租稅公平，國稅局加強掌握金流查緝營業人透過網路交易逃漏稅。

北區國稅局官員表示，北區國稅局針對網路交易查核逃漏稅案，今年截至11月底查獲逾1600件，補徵稅額加計罰鍰超過新台幣4億9000萬元。

同時，官員表示，營業人為方便民眾下單，會建置多元的直播收單系統，又為了提供民眾更多元的付款方式，並省去向銀行不同部門申請的時間及人工對帳的瑣事，營業人透過已整合金流及資訊流的第三方業者來收款及收單，成為現在的趨勢。

官員指出，國稅局近年積極蒐集相關金流資料，與營業稅申報資料勾稽比對，選查銷售額偏低的業者，以遏止營業人藉由第三方業者收款隱匿營業收入來逃漏稅。

官員舉例說明，北區國稅局轄內甲公司在臉書以直播方式銷售服飾、飾品等商品，透過第三方支付業者乙公司建置收單系統及代收款項，並指定乙公司定期將收到的款項轉至甲公司銀行帳戶。

經北區國稅局蒐集民國110年度第三方支付業者金流資料，查獲甲公司110年透過第三方支付業者代收貨款，短漏報銷售額超過4100萬元，補徵營業稅額200萬餘元、裁處100萬餘元罰鍰，並要求甲公司自行檢視、補申報其他年度營業稅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北區國稅局呼籲，透過網路交易的營業人，若有短漏報銷售額，應儘快向稅籍登記所在地稽徵機關自動補報繳。

此外，北區國稅局提醒，自明年1月1日起，透過網路交易的營業人應在其網路銷售網頁，及相關交易應用軟體或程式（APP），清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」，並向稅籍登記所在地國稅局辦理變更登記，尚未辦妥變更登記者，也應儘速辦理。（編輯：林興盟）1111219