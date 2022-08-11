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青葉油漆逃漏稅4489萬 負責人父女補繳獲緩起訴

2022/8/11 18:02
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（中央社記者葉臻桃園11日電）成立48年的塗料大廠「青葉油漆」，林姓負責人及其女兒以內、外帳方式，逃漏稅新台幣4489萬餘元，桃園地檢署考量2人案後坦承不諱、補繳全數稅款，予以2人緩起訴1年處分。

桃園地檢署調查，三葉造漆工業股份有限公司成立於1974年，品牌名稱為青葉油漆；70歲林姓負責人及其42歲擔任董事兼會計的女兒，涉嫌在2014年至2020年間，以內、外帳方式逃漏稅。

桃檢調查，林姓負責人與女兒不實開立發票、隱匿營業收入，以內、外帳方式規避查核，內帳記載真實營收，外帳則隱匿未開立發票項目，並以外帳製作公司財務報表、報稅。

桃檢調查，林姓負責人與女兒近7年來，漏報營利事業所得稅3398萬761元、未分配盈餘稅額1090萬9690元，總計4489萬451元。

桃檢表示，檢方依違反商業會計法處斷，但考量2人在偵訊時坦承不諱，並補繳全數稅款、犯後態度良好，均予以緩起訴1年，緩起訴期間須分別支付公庫70萬、30萬元。（編輯：方沛清）1110811

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