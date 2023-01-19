88會館案爆地下洗錢 最高檢掃蕩查扣泰達幣2億元

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最高檢察署19日表示，近日針對88會館等破壞金融秩序不法洗錢業者進行強力掃蕩，並查扣現金共新台幣4811萬多元、泰達幣約2億元及20筆不動產。（最高檢察署提供）中央社記者劉世怡傳真 112年1月19日

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（中央社記者劉世怡台北19日電）北市檢警出入「88會館」等私人招待所惹議。最高檢今天表示，近日針對88會館等破壞金融秩序不法洗錢業者進行強力掃蕩，並查扣現金共4811萬多元、泰達幣約2億元及20筆不動產。

最高檢察署發布新聞稿指出，境外不法資金進入台灣，多經由跨國地下金融不法業者及不法犯罪組織，以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀為掩飾，實際從事各種犯罪的資金移轉或洗錢，對治安危害鉅大，利益動輒新台幣數十億至數百億元，坐享鉅額犯罪利益，甚至影響公務員官箴，近日88會館相關犯罪嫌疑人的行徑，嚴重影響司法形象。

最高檢指出，為維護國家安全，防制境外資金不法流入去影響治安、選舉等各層面，法務部責成最高檢察署邀集台灣高等檢察署、台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署及調查局等司法機關，同步展開第一波掃蕩。

新聞稿指出，針對88會館等涉嫌地下不法金融業者進行掃蕩，務求斬斷金脈，剷除幕後主嫌，新北地檢署查獲杜姓、林姓被告等18人，搜索27處所，查扣現金4412萬3000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT泰達幣（折合新台幣約2.06億元）、手機、存摺，並聲請法院扣押郭姓被告犯罪所得的台北及桃園不動產20筆。

台北、士林地檢署共同查緝，查獲王姓、蔡姓被告等5人，搜索14處，查扣現金399萬6659元及外幣約60萬元、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金及保險箱等。

最高檢指出，目前6名被告羈押禁見，將積極查緝88會館刑案相關在逃被告，溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得外，日後將不定期強力掃蕩，取締違反亂紀敗壞官箴的地下金融業者，共同維護金融秩序，展現政府強力掃黑及從嚴從速打擊地下不法金融犯罪的決心。（編輯：張銘坤）1120119