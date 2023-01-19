涉地下匯兌案 檢聲請扣押主嫌郭哲敏20筆不動產

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（中央社記者高華謙新北19日電）「88會館」負責人郭哲敏涉非法地下匯兌案，新北檢13日執行第2波搜索，複訊後諭令郭哲敏員工等6名親信交保候傳，另聲押1名幹部獲准，檢方今天也向法院聲請扣押郭哲敏20筆不動產。

新北地檢署查獲地下匯兌集團基於非法經營國內、外匯兌業務、洗錢及詐欺犯意聯絡，提供自己的兩岸銀行帳戶或電子貨幣帳戶，2019年起在台北市、新北市蘆洲區、中國與菲律賓等地經營地下匯兌業務、洗錢，且協助隱匿詐欺犯罪所得。

檢警調查，集團並以第3方支付成立多家人頭公司為掩護， 從事新台幣、人民幣、港幣、披索及美金等外幣匯兌業務，經手匯兌金額至少達新台幣27餘億元，並中賺取匯差及手續費牟利。

檢警去年11月執行首波搜索及約談後，聲押禁見主嫌杜女等6名被告獲准，由於羈押期限將滿，檢方去年12月底再向法院聲請延長羈押禁見獲准。

檢方今年1月13日再指揮法務部調查局新北市調查處發動第2波搜索，兵分11路到郭哲敏所屬公司的幹部與員工家中及工作資料存放場等處，查扣128萬餘元現金、 手機與隨身碟等，並約談鄭姓與陳姓等6名被告說明。

檢察官複訊完畢，認6名被告涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大， 不過無羈押必要，分別諭知6萬元到50萬元不等交保候傳。

檢方除了對在逃的郭哲敏與林姓被告等人發布通緝、註銷護照，也由內政部警政署刑事警察局駐外聯絡官協助追緝。其中林姓被告因護照遭註銷，今年1月8日從新加坡返台後即遭拘提，檢察官複訊後認犯罪嫌疑重大，且有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：張銘坤）1120119