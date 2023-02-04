88會館案調查遭疑不完全 法務部：貪瀆案偵辦中

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）媒體報導，前立委黃國昌質疑高檢署88會館行政調查報告未揭露全貌，隱藏當事人與黑道疑有不當往來。法務部今天表示，涉行政責任與刑事責任不同範疇，希望外界不要誤解。

法務部新聞稿指出，秉持勿枉勿縱立場，獲悉媒體報導檢察官受邀至地下匯兌集團管理的「88會館」，與台北市「睿森銀樓」地下室私人招待所，即責令台灣高等檢察署及廉政署釐清行政責任及刑事責任，並將指涉相關當事人調離職務。

法務部表示，日前高檢署公布調查結果，認為前警政署政風室主任黃錦秋（現為高檢署檢察官），及新北地檢署檢察官王涂芝，2人接受無償招待部分，涉違反檢察官倫理規範之行政責任，已送交檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

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法務部表示，針對外界質疑檢察官與地下匯兌成員關係，目前相關洗錢、貪瀆案件，分別由台北地檢署、新北地檢署持續偵辦；另外，高檢署也針對黃錦秋、王涂芝等人是否涉包庇地下匯兌集團成員，已分案發交新北地檢署併案偵辦中。

法務部指出，88會館案衍生的洗錢案、貪瀆案等偵辦中案件，身為司法行政機關，依法不干涉個案、不指導立場，尊重檢察官依法偵辦，追究相關刑責，嚴格要求司法官正人應先正己，品格操守攸關人民對司法的信賴，應嚴守廉潔操守，落實檢察官評鑑制度，淘汰不適任檢察官。（編輯：李錫璋）1120204