88會館郭哲敏地下匯兌案 林秉文等18人被起訴

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（中央社記者高華謙、林長順新北23日電）「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案，檢方今天偵結，依違反銀行法等罪嫌起訴昔日角頭、第三方支付業者林秉文及郭哲敏員工等共18人，並通緝人在國外的郭哲敏等3人。

有關郭哲敏的「88會館」另衍生檢警風紀問題，台北地檢署已簽分「他字案」，由檢察官積極釐清此部分是否涉及貪瀆不法。

檢警調查，郭哲敏在2018年創立軟體科技公司經營線上博弈，提供博弈遊戲開發與網路下注簽賭等服務。

檢警調查，郭哲敏藉此賺入大量資金，因有將支出款項及犯罪收入匯兌為各交易所需貨幣的需求，指示李姓被告規劃地下匯兌架構，經營人民幣、港幣、新台幣、美元、菲律賓披索及其他外幣、虛擬貨幣等異地換匯業務。

為處理大量資金，郭哲敏後續再以小弟名義創立數間人頭公司為掩護，從事各種外幣匯兌業務，經手匯兌金額至少達新台幣27餘億元，並從中賺取至少1億元匯差牟利。

另一方面，郭哲敏與管理財務的杜姓女子等人於2020年間與昔日角頭、第三方支付業者林秉文合作，利用林嫌公司開發軟體的點數，作為詐欺集團收款及洗錢工具，得手129萬餘元。

檢方認為，這個犯罪組織數年來持續從事博弈、地下匯兌及洗錢等犯行營利，經手不法金流高達數十億元，對金融秩序穩定及金流透明造成嚴重危害。

另外，杜女作為郭哲敏的帳房，指揮其他被告進行資金調度，屬於組織核心；林嫌涉幫助詐欺、洗錢等罪，但否認犯案，犯後態度不佳，依違反組織犯罪防制條例、銀行法、洗錢防制法等罪嫌對18人提起公訴，並請法院對林嫌、杜女等7人從重量刑。（編輯：戴光育）1120223