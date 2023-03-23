吳子嘉指曾去88會館 黃明昭：不實指控將提告

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美麗島電子報董事長吳子嘉指控警政署長黃明昭擔任署長前曾涉足88會館。黃明昭（右）23日上午陪同內政部長林右昌（中）視察台北市警察局刑事警察大隊，受訪時嚴正駁斥，表示絕無此事，若曾涉足將辭去署長一職，並將對吳子嘉提告。中央社記者黃麗芸攝 112年3月23日

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）美麗島電子報董事長吳子嘉昨天指控警政署長黃明昭擔任署長前曾涉足88會館，黃明昭今天對此嚴正駁斥，表示絕無此事，若曾涉足將辭去署長一職，並將對吳子嘉提告。

黃明昭上午陪同內政部長林右昌視察台北市警察局刑事警察大隊，慰勉近期掃黑有功人員。

黃明昭會前接受媒體聯訪時表示，吳子嘉昨天於風傳媒「下班瀚你聊」網路節目對他不實指控，稱他在擔任署長前曾涉足88會館，在此澄清絕無此事，且要提出法律告訴，也希望吳子嘉將所持影片、照片提供社會大眾檢視和調查。

警政署也發布新聞稿說明，黃明昭嚴正駁斥吳子嘉指控，並表示絕未曾去過88會館，若曾涉足將辭去署長一職，對於毫無證據的不實指控將依法提出告訴，以捍衛個人清譽及整體警察形象。

黃明昭表示，警政署對於涉入88會館招待所接受不當飲宴的官警，都秉持勿枉勿縱精神，經調查事證明確者都已懲處或調職，疑涉不法部分，並報請檢察機關深入查處，自己若曾涉足，豈敢嚴正查辦。

他強調，吳子嘉的不實指控，嚴重損及個人名譽及形象，對其毫無證據、誇大不實、嘩眾取寵且不負責任的言論，表示強烈譴責。

黃明昭認為，時事評論者要秉持證據及良心發言，吳子嘉以破壞他人名譽作為提升節目流量的手段，應負起社會責任及法律責任。（編輯：蕭博文）1120323