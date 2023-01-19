台74線台中太平段6車追撞 6人受傷送醫

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台74線28公里處台中市太平區路段往潭子方向，19日下午發生6輛車追撞事故，一度造成現場交通嚴重回堵，至晚間6時7分處理完畢恢復全線通車，事故原因仍有待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台74線28公里處台中市太平區路段往潭子方向，今天下午發生6輛車追撞事故，造成6人受傷送醫，警方一度封鎖全線處理造成回堵，晚間6時多才排除恢復通車。

台中市政府警察局太平分局今天告訴中央社記者，今天下午3時47分獲報，台74線28公里處太平區路段往潭子方向，發生多車事故，警方立即到場處理。

警方初步調查，現場為1輛砂石車、1輛小貨車、4輛自小客車等6輛車，在中線與外線車道發生事故，其中小貨車駕駛22歲男性受困，經消防人員協助脫困，有肢體外傷、意識清楚，送往國軍台中總醫院救治。

另外，有5名自小客車駕駛與乘客受傷，大多為輕傷、無大礙，事故總計有6人受傷，皆送往國軍台中總醫院救治。

因適逢春節連假前，台74線下午湧入大量車潮，事故發生後，警方封鎖全線車道處理，造成後方回堵，事故在晚間6時7分處理完畢恢復全線通車，事故原因仍待警方調查釐清。（編輯：謝雅竹）1120119