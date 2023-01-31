婦人撿到13萬餘元送交派出所 大園警助物歸原主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市大園區一名50歲李姓婦人昨日以包包裝著新台幣13萬餘元要存款，但騎車途中包包遺失，許姓婦人拾獲後送到派出所，李婦正好也到派出所詢問，經確認後順利將現金物歸原主。

大園警分局今天表示，昨天中午12時許，許婦前往大園派出所告訴值班員警，她在桃園市新生路與中正東路口拾獲1個包包，打開後發現內有大筆現金，心想失主一定非常著急，前往派出所請警方協尋失主。

警方指出，經受理的員警反覆清點後，確認包包內的現金共13萬8780元，隨即協助受理拾得物登記，並立即調閱相關路口監視器尋找失主。

大園警分局表示，正當員警過濾監視器畫面時，戴著安全帽的李婦急急忙忙地走向值班台，詢問是否有人撿到一個裝有現金的黑色包包。員警慎重詢問李婦遺失的金額及地點，李婦都能準確地回答，且監視器畫面也確實拍到李婦行經相關路口，在警方反覆確認後將現金物歸原主。

警方指出，李婦看見辛苦賺到的錢失而復得，頻頻向拾獲的民眾及員警方道謝，在大園市場擺攤做生意的李姓婦人說原本打算將這個月的收入拿到銀行存款，沒想到在半路上不慎遺失，相當感謝許婦及警方的積極協助。

大園警分局表示，許婦認為好心不求回報，這些錢可以物歸原主真是再好不過。（編輯：戴光育）1120131