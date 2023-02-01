藏身山區鐵皮屋改造槍械 中市警破獲行動兵工廠

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台中市警察局1日宣布在南投縣山區鐵皮屋破獲一處改造非法槍械兵工廠，查獲通緝犯主嫌，並起出改造槍枝、子彈、改造工具及毒品。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月1日

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市警察局今天宣布在南投縣山區鐵皮屋破獲一處改造非法槍械兵工廠，查獲通緝犯主嫌，並起出改造槍枝、子彈及毒品，全案移送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊表示，接獲情資得知張姓男子持有非法槍械，在查緝期間，張男陸續因槍砲、毒品及傷害等案件遭發布通緝，為了規避警方追緝，四處搬遷藏匿，出入極為謹慎，多次駕駛不同車輛或搭乘友人車輛在台中、彰化及南投等地流竄。

警方根據情資發現，張男隨身攜帶槍械，並將相關改造槍械的工具及零件，以車輛載運至短暫的藏匿處所，持續進行加工改造槍械等不法情事。

警方追查得知張男藏匿於南投縣山區一處鐵皮屋內，見時機成熟，持搜索票進行查緝。當時張男在客廳正準備享用熱騰騰的泡麵時，對於警方突如其來查緝行動，一臉震驚錯愕，即遭當場逮捕。

警方並在現場起出改造手槍1枝、半成品改造手槍2枝、子彈31顆、彈匣4只、槍枝零組件1批、改造工具及毒品，還有現金新台幣7300元等贓證物。

經警方調查，張男確實持有槍械及毒品，並購買各式槍械零件後自行加工改造，全案以違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1120201