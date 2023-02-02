屏鵝公路區間測速13日恢復 警方：防止事故不為開單

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111年因屏鵝公路纜線地下化工程而暫停執法的台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段區間測速，13日將恢復執法。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月2日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）去年因屏鵝公路纜線地下化工程而暫停執法的台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段區間測速，13日將恢復執法；屏東警方今天表示，為防止事故，不為開單。

屏東縣警察局交通隊副隊長程大維今天在記者會中表示，去年3月起針對超速嚴重的路段設置區間測速，執法前後事故比較，台1線戰備跑道減少31%、台26線尖山段減少17%，台9線草埔森永隧道則減少50%。

程大維指出，分析台26線尖山段自撞車禍事故比例高達79%，且多與超速失控相關；同時調閱去年超速取締件數共3萬5519件，其中設籍車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉及恆春鎮的居民超速件數為2378件，佔7%，顯示大多數超速取締件數以外地人口居多。

屏東縣警察局長蔡文峰表示，速度管理是降低傷亡的主要手段，科技執法「是為防止事故、不為開單」，呼籲駕駛人養成良好駕駛習慣，遵循速限行駛，確保行車順暢及交通安全。（編輯：陳仁華）1120202