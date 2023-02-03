雙胞胎飛車搶彰化女騎士包包 2小時台中落網

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一名女騎士3日騎機車行經彰化市中興路與光華街口時，包包被2名雙載的機車騎士搶走，警方獲報循線追查，約花2小時在台中市逮捕涉案的楊姓雙胞胎。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月3日

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）一名女騎士今天中午騎機車行經彰化市中興路與光華街口時，裝有手機和名牌皮夾的包包被2名雙載的機車騎士搶走，警方獲報循線追查，約花2小時在台中市逮捕涉案的楊姓雙胞胎。

警方指出，一名機車女騎士中午行經彰化市中興路與光華街口，正在路口等待紅綠燈時，突然有2名男子騎乘機車從後方靠近女騎士，趁機搶走掛在機車上的包包。

女騎士發現包包被搶後想要追上2男已來不及，只能眼睜睜看著2男騎乘機車揚長而去，於是向彰化縣警察局彰化分局報案；女騎士指出，包包內有智慧型手機以及名牌精品皮夾，損失約新台幣7萬元左右。

彰化警分局副分局長鐘振邦接受媒體聯訪時說，警方查出家住台中市的楊姓雙胞胎涉有重嫌，調閱路口監視器畫面，下午2時在台中市高鐵路及環河路4段附近逮捕楊姓雙胞胎。

楊姓雙胞胎落網後供稱，得手後已將皮夾和手機丟在路邊，將包包內的3000元現鈔拿去買毒品；楊姓雙胞胎經警訊後，被依搶奪等罪移送彰化地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1120203