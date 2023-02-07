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朝女子胸前碰一下阻推銷 二審改依強制論罪確定

2023/2/7 14:53
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（中央社記者劉世怡台北7日電）陳姓健身教練不滿女同業在其健身房外向會員推銷，突然伸手朝女方胸前推碰一下，一審依性騷擾罪判陳男拘役45天。二審日前認定陳是阻止女方推銷，改依強制罪判拘役20天確定。

判決指出，任職健身中心的陳姓男教練，因發現1名女同業在健身中心外的騎樓，向會員推銷健身課程，竟徒手逕女方胸前推碰1下，也因陳男力道過大，使女方後退一步並制止成功。

判決指出，女方認為陳男行為不當，使其遭受侵犯而報警處理。檢方將陳男起訴，一審台北地方法院認定陳男行為構成性騷擾罪，判拘役45天，得易科罰金。

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案經上訴，二審由台灣等法院審理。二審日前認定，陳男抬起右手四指併攏快速筆直往女方右胸口推碰一下之目的，是制止她不要繼續在騎樓公共場所向會員推銷健身課程，主觀上是妨害女方行使推銷健身房課程權利，難認有性騷擾。

二審合議庭審酌陳男因不滿女方推銷健身課程而犯案，明顯缺乏尊重他人觀念，且迄今沒有與被害人達成和解或賠償損害，且犯後否認犯行，沒有悔意等，改依強制罪判拘役20天，得易科罰金，全案確定。（編輯：張銘坤）1120207

#台北地方法院
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