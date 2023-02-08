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投資股票群誆保證金 計程車司機險遭詐近百萬

2023/2/8 18:09
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（中央社記者蘇木春台中8日電）林姓計程車司機加入投資股票群組，對方宣稱投資獲利已達新台幣數百萬元，但需匯款保證金97萬元才能領取獲利，他日前到銀行要匯款，幸在機警行員與警方聯手勸阻下成功阻詐。

台中市政府警察局第二分局今天發布新聞稿表示，文正派出所3日上午10時30分獲報，轄內某銀行疑似有人遭到詐騙，立即派遣警員葉旻傑、警專實習生謝承恩前往現場處理。

經警方了解，68歲林姓男子因朋友介紹加入投資股票群組，且對方宣稱投資獲利已達新台幣數百萬元，但因遭金管會監管需匯款保證金97萬元才能領取獲利。

因類似詐騙手法，於北部其他銀行分行已遭識破，台中的某銀行也進行員工教育宣導，為此，吳姓行員認有詐騙疑慮，立即通知警方到場確認。

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林男還向警方表示，他平時為計程車司機，投資股票卻因金管會監管阻擋取回獲利，需匯款保證金才能取消監管。員警現場協助林男查詢金管會官方網站，確認林男涉及投資公司均無遭裁罰案件，證明須匯款保證金的說法不正確。

林男對於警方與銀行聯手勸阻行為頗為不耐煩，直到行員向林男出示北部分行有被害民眾因受騙報案，顯示林男欲匯入的帳戶已遭警示，林男才相信自已遭到詐騙，打消匯款念頭，並對協助他的員警及行員連聲說：「謝謝」。（編輯：卞金峰）1120208

#金管會
#葉旻傑
#謝承恩
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