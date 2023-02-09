新北警破門攻堅 犯嫌忙躲藏忘收桌上毒品遭逮
2023/2/9 17:32（2/9 22:42 更新）
新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有不法分子在社區大樓內分裝毒品並販毒，警方鎖定犯嫌、破門攻堅，正在客廳分裝毒品的徐姓男子聽到巨響急忙躲藏到雜物間內，卻忘記收拾，被警方一舉逮獲。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月9日
（中央社記者高華謙新北9日電）新北刑大日前獲報，有不法分子在社區大樓內分裝毒品並販毒，警方鎖定犯嫌並破門時，徐姓男子正在客廳分裝毒品，聽到巨響急忙躲藏到雜物間內，卻忘記收拾，遭一舉逮獲。
新北市政府警察局刑事警察大隊調查，新北市三重區59歲徐姓男子是毒品慣犯，平時行事低調，並在家門口裝設監視器，監控住家周遭環境，且只為常客開門。
新北刑大接獲毒品情資後，鎖定徐姓男子涉案，並報請新北地檢署檢察官指揮。新北刑大員警經長時間埋伏，由擁有跆拳道三段實力的員警持工具強勢攻堅。
警方說，攻堅破門時，徐男正在客廳分裝毒品，聽到巨響急忙躲藏到雜物間內，卻忘記收拾桌上毒品，被警方一舉逮獲。員警除起獲毒品海洛因80公克、手機、分裝袋等證物，也將監視器主機一併查扣，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方表示，將持續打擊不法，掃蕩毒品犯罪，落實推動「清源專案2.0」政策，並與檢調合作，全力打擊毒品犯罪，淨化社會治安。（編輯：李錫璋）1120209
新北刑大日前到新北市三重區攻堅時，一舉逮獲徐姓毒犯，並起獲毒品海洛因80公克等證物。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月9日
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