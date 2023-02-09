新店傳擄人案逆轉 男童坦承為獲關心才騙稱遇險

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有民眾在臉書社團貼文，指稱12歲兒子在新店差點遭人擄走，引發關注。警方獲報後調閱監視器追查，但並未發現可疑人士，直到9日晚間男童才坦承是為了得到關心才欺騙爸爸。圖為男童背影。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月9日

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（中央社記者高華謙新北9日電）有男子今天上午在網路貼文指稱，12歲兒子在新店差點遭人擄走。警方獲報後調閱監視器追查，但沒見到擄人情事，直到晚間男童坦承為得到關心才說謊。男子晚間貼文，表達歉意。

一名父親今天上午在社群網站臉書（Facebook）社團「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」貼文，指稱兒子今天上午10時下課後自行走回家，結果竟有1男1女靠近攀談，誆稱要「帶你去吃好吃的」，還徒手拉扯兒子後背包，差點把人擄走，幸好兒子揮了1拳後自行掙脫，趕快跑掉。

貼文一出，立刻引發網友關注，新北市政府警察局新店分局指出，上午11時許接獲這名施姓父親報案，警方立刻趕往現場，但並未發現可疑人士。

警方表示，由於附近剛好沒有公家監視器，員警立刻會同里長在周邊查訪，並調閱私人監視器釐清案情，畫面中確實有見到男童背影，但男童只是走過去，始終沒有發現孩子遭不明人士拉扯的畫面。

不過，晚間案情出現逆轉，經再三詢問男童後，男童才坦承是因希望得到爸爸關注才說謊。對此，男童父親再度在社團貼文表示，經過新店警方辛苦追查，結果是一場誤會，對於造成鄉親不安，他感到非常抱歉。（編輯：戴光育）1120209