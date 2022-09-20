3歲童走失驚慌闖馬路 警方巧用卡通安撫助找父

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新北市3歲男童（黃衣者）18日走失，跑到馬路急尋父親，幸好計程車即時煞車，一旁的機車騎士也趕緊帶他到路邊，報警處理。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月20日

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（中央社記者高華謙新北20日電）新北市3歲男童18日走失，跑到馬路急尋父親，幸好車輛即時煞車，民眾也趕緊帶他到路邊。警方隨後抱著男童找家人，還祭出零食與卡通安撫，最後父親在里長廣播下順利接回孩子。

新北市政府警察局三峽分局今天表示，48歲蘇姓男子18日上午騎機車帶兒子到公園玩耍，為了找停車位所以先放下男童，結果孩子越跑越遠。

男童迷路後著急在路上尋找父親，甚至獨自穿越馬路，場面驚險，幸好當時車輛不多，行經車輛也緊急煞車，機車騎士趕緊牽他到路邊，報警處理。

警方趕抵先安撫嚇哭的男童，隨後帶他到周邊社區挨家挨戶找家人，但因男童情緒激動、哭個不停，附近居民也沒印象，員警只好帶男童回派出所看卡通、吃餅乾。

員警除了調閱監視器畫面，也請里長廣播，提醒民眾注意家中有無孩童走失。正當蘇姓男子不知所措，四處找不到孩子之際，聽到里長廣播急忙到派出所接回小孩。

警方呼籲，家中有幼童的家長要隨時注意孩子動態，尤其外出時千萬不要離開視線範圍，以免造成走失或發生其他意外。（編輯：方沛清）1110920

新北市3歲男童18日走失，跑到馬路急尋父親，甚至獨自穿越馬路，場面驚險，警方趕抵先安撫嚇哭的男童，隨後帶他到周邊社區挨家挨戶找家人。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月20日