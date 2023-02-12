通緝犯拒檢飆車自撞落網 桃園警查獲毒品送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園警方12日凌晨在中壢區發現一輛自小客車車行不穩，駕駛鄭男假意停車受檢卻加速逃逸，不但在街頭高速蛇行、闖紅燈等危險駕駛，更開上國道竄逃，最後在新竹市自撞，員警上前查緝並協助滅火，當場查獲鄭男通緝犯身分，並在車上起出毒品，全案依法移送新竹地檢署偵辦。（桃園市警局保安警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園警方今晨發現鄭姓男子危駕，臨檢時鄭男假意受檢卻加速逃逸衝上國道，最後因爆胎起火自撞落網，警方在車上起出毒品，並查獲鄭男涉及毒品及槍砲案通緝中，依法移送歸案。

桃園市警局保安警察大隊第一中隊中隊長許涵清接受媒體聯訪表示，凌晨1時50分許，巡邏警網在桃園市中壢區環中東路一帶發現一輛自小客車左右搖晃車行不穩，且駕駛未繫安全帶，巡邏警網要求對方靠邊停車受檢。

面對的巡邏警網要求，許涵清指出，31歲駕駛鄭男載著36歲吳姓女友假意停車卻加速逃逸，鄭男不但駕車在中壢街頭高速蛇行、闖紅燈等危險駕駛，更開上國道往南竄逃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

追捕過程中，許涵清表示，有多名熱心民眾協助擋車減速，且鄭男的車輛因過度操駕導致左後輪爆胎一路冒出大量火光仍執意駕駛，最後在新竹市武陵路一帶失控自撞，員警立即上前查緝並協助滅火。

許涵清指出，警方當場查獲鄭男因槍砲案、毒品案通緝犯的身分，並在吳女的副駕駛座處查扣安非他命5包共計72.4公克，警詢後全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌，以及毒品、槍砲通緝罪移送新竹地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1120212