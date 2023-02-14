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台中10大易肇事路口出爐 西屯區7處最多

2023/2/14 15:43（2/14 16:01 更新）
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台中市警察局14日公布111年台中市10大易肇事路口，肇事次數最高的為南屯區環中路與五權西路口，經警方會勘後，將於路口前增設警示牌面，並加繪轉彎車道導引線。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月14日
台中市警察局14日公布111年台中市10大易肇事路口，肇事次數最高的為南屯區環中路與五權西路口，經警方會勘後，將於路口前增設警示牌面，並加繪轉彎車道導引線。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月14日
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市警察局今天公布111年台中市10大易肇事路口，其中以西屯區7處最多，依序為南屯區2處、北區1處；至於肇事次數最高的為南屯區環中路與五權西路口的195件。

根據市警局統計顯示，去年10大易肇事路口以西屯區7處最多，依序南屯區2處、北區1處。而前3大易肇事路口，則依序為南屯區環中路與五權西路口、北區崇德路與三民路口、西屯區文心路與台灣大道口。

去年肇事發生次數最高的環中路與五權西路口，共發生交通事故195件，其中為A3類單純車損的事故占140件，占比71.8％，警方分析事故原因，以駕駛未注意車前狀況前後追撞、變換車道不當等肇事最多。

為降低環中路與五權西路口肇事率，轄區市警局第四分局已辦理會勘，交通局及相關單位將於路口前增設警示牌面，並加繪轉彎車道導引線，以提醒用路人注意路況，減少此類追撞或擦撞事故發生。

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至於排名第2的北區崇德路與三民路口共發生交通事故175件，警方分析，主要肇因多為駕駛人違反特定標誌（線）禁制因而肇事，經統計這個路口所建置的「多功能科技執法設備」，自去年1月21日啟用起至12月31日止，共舉發闖紅燈、跨越雙白線及直行車占用左轉專用道等違規計4萬3082件。

警方表示，除以多功能科技執法設備舉發特定違規外，也將由轄區第二分局編排警力現場取締，彰顯警方執法作為，遏止駕駛人違規。（編輯：郭諭儒）1120214

#五權西路口
#南屯區環中路
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